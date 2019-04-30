Ковальчук: быть капитаном именно такой команды — особенно большая честь

Нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал назначение на пост капитана команды перед чешским этапом Евротура. Ассистентами капитана будут форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.



«Эмоции от назначения капитаном простые — это огромная ответственность. Это всегда так, но быть капитаном именно такой команды, которая у нас сейчас собирается, — особенно большая честь и большая ответственность», — приводит слова Ковальчука РИА «Новости».



Завтра, 1 мая, стартует заключительный этап Еврохоккейтура.



Расписание игр сборной России (мск)



Среда, 1 мая

16:00. Швеция — Россия (вынесенный матч, Стокгольм).



Суббота, 4 мая

15:00. Россия — Финляндия (Брно).



Воскресенье, 5 мая

19:00. Чехия — Россия (Брно).