Ковальчук: быть капитаном именно такой команды — особенно большая честь

Нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал назначение на пост капитана команды перед чешским этапом Евротура. Ассистентами капитана будут форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.
«Эмоции от назначения капитаном простые — это огромная ответственность. Это всегда так, но быть капитаном именно такой команды, которая у нас сейчас собирается, — особенно большая честь и большая ответственность», — приводит слова Ковальчука РИА «Новости».
Завтра, 1 мая, стартует заключительный этап Еврохоккейтура.
Расписание игр сборной России (мск)
Среда, 1 мая
16:00. Швеция — Россия (вынесенный матч, Стокгольм).
Суббота, 4 мая
15:00. Россия — Финляндия (Брно).
Воскресенье, 5 мая
19:00. Чехия — Россия (Брно).
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