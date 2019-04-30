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Тротц: «Айлендерс» играют достаточно хорошо, чтобы вести в серии со счётом 2-0

Тротц: «Айлендерс» играют достаточно хорошо, чтобы вести в серии со счётом 2-0
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о причинах неудачного начала серии с «Каролиной Харрикейнз» (0-2).

«У нас было ноль трудностей в первом раунде. Всякий раз, когда забивали они, мы тут отвечали. Тебе, как коллективу, нужно пройти через трудности, если ты хочешь далеко зайти в плей-офф. Иногда в твоей игре должно быть место отчаянию. Кто-нибудь ударит тебя в нос, и ты злишься. Мы сейчас рассержены, и это хорошо.

Шансы мы получаем. Мы играем достаточно хорошо, чтобы вести в серии 2-0, но вместо этого проигрываем 0-2. Не нужно путать активность с достижениями, такое иногда случается. Нам нужно обратить внимание на детали в игре, на ее структуру, нужно играть сопернику прямо в лицо, идти в тяжелые участки на льду, выигрывать забеги и единоборства „один в один“», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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