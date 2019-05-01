Форвард «Бостона» Маршан ударил соперника клюшкой в затылок после остановки игры

В третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1 (1:0; 1:1; 0:0).

В концовке третьего периода рядом с воротами «Коламбуса» завязалась потасовка, в которой форвард «Бостона» Брэд Маршан ударил защитника Скотта Харрингтона клюшкой по затылку. За свои действия канадец не был наказан судьями даже малым штрафом.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф Маршан провёл 9 матчей и записал на свой счёт 9 (4+5) баллов при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафа.

«Коламбус» вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 3 мая, начало – в 2:30 мск.