«Коламбус» — «Бостон»: видеообзор третьего матча противостояния

В третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1 (1:0; 1:1; 0:0).

Победную шайбу в середине второго периода в большинстве забросил нападающий «Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн. Голами в матче также отметились форвард «Коламбуса» Бун Дженнер и нападающий «Бостона» Джейк Дебраск. Одним из главных героев встречи стал голкипер хозяев Сергей Бобровский, который отразил 36 бросков из 37.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 46 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

«Коламбус» вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 3 мая, начало – в 2:30 мск.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».