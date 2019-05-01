Хет-трик Кутюра принёс «Сан-Хосе» победу в третьем матче серии с «Колорадо»

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Колорадо Эвеланш» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 4:2 (2:0; 0:1; 2:1) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр, который оформил хет-трик. 3 (1+2) очка в составе победителей набрал Тимо Майер. Двумя результативными передачами отметился Густав Нюквист.

Видео гола Кутюра можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 40 секунд, совершил 11 силовых приёмов, заблокировал 2 броска и окончил матч с показателем полезности «-1». Семён Варламов провёл матч в запасе.

Таким образом, «Шаркс» повели в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Денвере 3 мая, начало – в 5:00 мск.