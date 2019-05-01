Агент Дацюка: следите за следующим шагом Павла. Скоро будет объявление

Агент знаменитого российского форварда Павла Дацюка Дэн Мильштейн прокомментировал информацию об уходе своего клиента из СКА.

«Следите за следующим шагом Павла. Скоро будет объявление», — написал Мильштейн в «твиттере» своего агентства.

Дацюк выступал за СКА с 2016 года. В составе питерцев 40-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне Павел забросил 12 шайб и сделал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В 12 играх плей-офф на счету Дацюка 7 (1+6) очков при полезности «+3».

В сезоне-2018/19 СКА дошёл до финала Западной конференции КХЛ, где в семи матчах проиграл ЦСКА (3-4 в серии).

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА