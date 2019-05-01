Логан Кутюр — на втором месте по голам в плей-офф с момента дебюта в НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Колорадо Эвеланш» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 4:2 (2:0; 0:1; 2:1) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр, который оформил хет-трик. Канадский форвард достиг отметки в 43 шайбы за карьеру в плей-офф НХЛ и вышел на второе место по голам в Кубке Стэнли с 2010 года (дебютный сезон для форварда в лиге). На первом месте за этот временной отрезок располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (50), топ-3 замыкает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (42).

«Шаркс» повели в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Денвере 3 мая, начало – в 5:00 мск.