Фридман: в «Детройте» обсуждали возможность возвращения Дацюка

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможность возвращения в НХЛ нападающего Павла Дацюка, который недавно объявил о своём уходе из питерского СКА.

«Генеральный менеджер «Ред Уингз» Кен Холланд обсуждал возможность возвращения Павла, но это было до того, как на пост генменеджера пришёл Стив Айзерман. Не уверен, что шансы на возвращение будут высоки, но сам Дацюк по крайней мере обдумывал такую возможность. Он должен вернуться в Мичиган в мае, так что посмотрим, чем это закончится», — отметил Фридман.

Дацюк выступал за СКА с 2016 года. В составе питерцев 40-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне Павел забросил 12 шайб и сделал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В 12 играх плей-офф на счету Дацюка 7 (1+6) очков при полезности «+3».

Агент Дацюка: следите за следующим шагом Павла. Скоро будет объявление