«Локомотив» заключил контракты с рядом молодых игроков

Хоккейный клуб «Локомотив» продлил контракты с нападающими Владиславом Червоненко и Игорем Зенчиковым, информирует официальный сайт ярославского клуба.

Оба игрока являются двукратными обладателями Кубка Харламова в составе «Локо». Червоненко, помимо игр в МХЛ, провёл четыре матча за «Локомотив» в КХЛ.

Также клуб заключил первые профессиональные контракты с группой своих воспитанников — выпускниками школ 2002 года рождения.

Соглашения на три сезона подписали вратари Егор Гуськов и Егор Горшков, защитники Роман Малков, Рауль Акмальдинов, Илья Филатов, Артём Науменко, Никита Васильев, Кирилл Басов, Даниил Собенин и Алексей Аверьянов, нападающие Матвей Банников, Никита Кирьянов, Егор Филиппов, Павел Тютнев, Алексей Кожевников, Владимир Кораблёв, Тимур Ахунов, Марк Смирнов, Вячеслав Выдряков, Никита Пасечник, Иван Мурашов, Егор Самочёрнов и Михаил Куркин.