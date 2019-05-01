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«Авангард» сделал квалификационные предложения Михееву, Беку и Налимову

«Авангард» сделал квалификационные предложения Михееву, Беку и Налимову
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» сделал квалификационные предложения трём игрокам, информирует официальный сайт омского клуба.

Вратарь Иван Налимов получил предложение на два сезона, нападающий Илья Михеев — на два сезона, нападающий Тейлор Бек — на один сезон.

Шесть выпускников хоккейной школы «Авангарда» 2002 года рождения подписали с клубом двусторонние контракты: Илья Черников, Никита Савченко, Артем Мурылев, Владимир Машков, Вадим Климцев и Тимофей Давыдов.

Двусторонние контракты с клубом продлили:

Нападающий Александр Яремчук — на два сезона;
Нападающий Матвей Заседа — на два сезона;
Нападающий Антон Ковалёв — на один сезон;
Защитник Данил Щёкин — на один сезон.

Ранее «Авангард» сообщил о расставании с рядом иностранных игроков — вратарём Карри Рямё, а также форвардами Давидом Деарне, Виктором Стольбергом и Максимом Тальбо.

«Авангард» сообщил о расставании с Рямё, Деарне, Стольбергом и Тальбо
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