«Салават Юлаев» сделал квалификационные предложения 11 игрокам, среди них Ткачёв

«Салават Юлаев» сделал квалификационные предложения трём игрокам, которые выходят на рынок в статусе ограниченно свободных агентов: Владимиру Ткачёву, Артёму Сергееву и Юрию Сергиенко, информирует официальный «твиттер» уфимского клуба.

В минувшем сезоне 23-летний Ткачёв забросил 5 шайб и сделал 21 голевую передачу в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3». В 17 матчах плей-офф на счету Владимира 10 (4+6) очков при полезности «+2».

Также квалификационные предложения получили ещё восемь игроков: Владислав Лукин, Илья Баранов, Даниил Скориков, Глеб Кузьмин, Эдуард Гиматов, Руслан Петрищев, Даниил Тарасов, Анвар Сулейманов.