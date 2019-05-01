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«Салават Юлаев» сделал квалификационные предложения 11 игрокам, среди них Ткачёв

«Салават Юлаев» сделал квалификационные предложения 11 игрокам, среди них Ткачёв
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» сделал квалификационные предложения трём игрокам, которые выходят на рынок в статусе ограниченно свободных агентов: Владимиру Ткачёву, Артёму Сергееву и Юрию Сергиенко, информирует официальный «твиттер» уфимского клуба.

В минувшем сезоне 23-летний Ткачёв забросил 5 шайб и сделал 21 голевую передачу в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3». В 17 матчах плей-офф на счету Владимира 10 (4+6) очков при полезности «+2».

Также квалификационные предложения получили ещё восемь игроков: Владислав Лукин, Илья Баранов, Даниил Скориков, Глеб Кузьмин, Эдуард Гиматов, Руслан Петрищев, Даниил Тарасов, Анвар Сулейманов.

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