Фридман: Елесиным интересовался «Монреаль», а Михеевым — «Торонто» и «Вегас»

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о заокеанских переговорах защитника ярославского «Локомотива» Александра Елесина и форварда омского «Авангарда» Ильи Михеева.

«Елесина подпишет «Калгари», и, как сказал один из генеральных менеджеров лиги, у «Флэймз» теперь очень много защитников. К Елесину проявляли большой интерес «Монреаль», «Аризона» и «Оттава». Что касается нападающего Ильи Михеева, то некоторые из моих российских источников не верят в то, что он выбирает между «Торонто» и «Вегасом». Они считают, что вариант только один — «Торонто», и так было некоторое время назад», — отметил Фридман.

Фридман: «Калгари» подписал загадочного защитника. Скорее всего, это Елесин