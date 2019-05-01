«Трактор» объявил об уходе 14 игроков

Челябинский «Трактор» на официальном сайте объявил о глобальных изменениях в составе.

В связи с истечением срока контрактов «Трактор» покидают 14 игроков: защитники Александр Шинин, Алексей Петров, Никита Никитин, Никита Хлыстов, Григорий Желдаков, Евгений Рясенский, а также форварды Александер Бергстрём, Данил Губарев, Рикард Йюнге, Егор Дугин, Семен Кокуёв, Александр Рыбаков, Райан Стоу и Йонас Энлунд.

Напомним, что 19 апреля «Трактор» объявил о назначении Петериса Скудры на должность главного тренера. Перед началом сезона-2011/12 Скудра по приглашению Дмитрия Квартальнова стал тренером вратарей в череповецкой «Северстали». Спустя год он подписал контракт с «Сибирью», куда ранее перебрался всё тот же Квартальнов. В апреле 2013 года подписал контракт с «Торпедо», где занял должность главного тренера. В апреле 2018 года покинул пост тренера нижегородцев.