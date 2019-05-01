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Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»

Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» договорился о заключении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение будет подписано по схеме «1+1» – с возможностью автоматического продления договора по итогам сезона-2019/20.

Помощниками Квартальнова в тренерском штабе станут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.

Презентация нового главного тренера «Ак Барса» прошла на заводе «ТАНЕКО» – нефтеперерабатывающем комплексе ПАО «Татнефть». Президент клуба и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов провёл экскурсию по предприятию, а после подписания меморандума о заключении контракта в центральной операторной комплекса вручил Квартальнову татарскую тюбетейку и образец нового бензина «ТАНЕКО» АИ-100.

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