«Салават» объявил об изменениях в тренерском штабе Николая Цулыгина

Место тренера по физической подготовке в ХК «Салават Юлаев» занял Матиас Сарвела, который заменил на этой должности Ярмо Койвисто, информирует официальный сайт уфимского клуба. Также покидает команду тренер вратарей Фредерик Микко.

Два последних сезона Сарвела входил в тренерский штаб «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая. До этого финский специалист работал в баскетбольных и футбольных командах Финляндии и в США.

Ранее «Салават Юлаев» сделал квалификационные предложения трём игрокам, которые выходят на рынок в статусе ограниченно свободных агентов: Владимиру Ткачёву, Артёму Сергееву и Юрию Сергиенко. Также квалификационные предложения получили ещё восемь игроков: Владислав Лукин, Илья Баранов, Даниил Скориков, Глеб Кузьмин, Эдуард Гиматов, Руслан Петрищев, Даниил Тарасов, Анвар Сулейманов.