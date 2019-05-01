Карло: Бобровский должен сломаться, надолго его не хватит

Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло поделился мнением о вкладе Сергея Бобровского в победу «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли. «Блю Джекетс» выиграли – 2:1 и с таким же счётом повели в серии.

«Сейвы на добиваниях, которые он делает, впечатляют. Но в какой-то момент он должен сломаться. Я уверен, что очень скоро мы его пробьём. Сегодня надо отдать ему должное, но я не думаю, что его хватит надолго», – цитирует Карло официальный сайт НХЛ.

Победную шайбу в середине второго периода в большинстве забросил нападающий «Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн. Голами в матче также отметились форвард «Коламбуса» Бун Дженнер и нападающий «Бостона» Джейк Дебраск. Одним из главных героев встречи стал Бобровский, который отразил 36 бросков из 37.

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