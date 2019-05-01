Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Президент «Ак Барса»: Квартальнов культивирует хоккей атакующего стиля

Президент «Ак Барса»: Квартальнов культивирует хоккей атакующего стиля
Хоккей / КХЛ

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов прокомментировал назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера команды.

«Казанским болельщикам Квартальнов известен, многие помнят его выступление в составе команды, его голы за наш клуб. Дмитрий Вячеславович ответственно относится к молодым игрокам, активно использует их в игре, дает им возможность развиваться и расти вместе с командой. Это тренер, который культивирует хоккей атакующего стиля, что тоже понравится всем нашим болельщикам. Конечно же, «Ак Барс» настроен только на самые высокие места, и мы считаем, что Дмитрий Вячеславович — тот человек, который способен привести наш клуб к следующим победам и вершинам.

В приоритете для всех — сохранение в команде любимца нашей публики Даниса Зарипова. Не ошибусь, если скажу, что присутствие нападающего в составе во многом будет зависеть и от него самого, от его работы. Вместе с генеральным менеджером тренерский штаб незамедлительно приступит к формированию команды, о всех изменениях состава будет объявлено в ближайшее время», — цитирует Маганова официальный сайт казанского клуба.

Карандин: при Квартальнове и ЦСКА, и «Локомотив» играют так же, как «Сибирь»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент