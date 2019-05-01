И. Воробьёв: планируем определиться с составом до чемпионата мира

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв отметил, что по составу национальной команды на ЧМ-2019 есть несколько вопросов.

«Фактически мы планируем определиться с составом до чемпионата мира. У Вани Проворова сложный вопрос с контрактом, а по Владу Гаврикову ещё посмотрим, там «Коламбус» же повел в серии сейчас. Что касается вызова Богдана Киселевича, сыгравшего один матч за три месяца в НХЛ, то мы знаем его потенциал — он хорошо играл последние два чемпионата мира. Сейчас будем смотреть, успеет ли он набрать игровой ритм, и будем решать.

Ребята из «Тампы» отдохнули пару дней после вылета из плей-офф, и это хорошо. Настроение рабочее у них. Понятно, что болезненное было поражение, но они в сборной хорошими игроками и получают удовольствие от хоккея, это важно», — цитирует Воробьёва «Р-Спорт».