Жильбер Брюле и Шейн Принс покинули «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» покидают два североамериканских нападающих, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Форварды Жильбер Брюле и Шейн Принс уходят из команды.

По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» не попала в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирцы отстали от «Трактора», занявшего восьмое место, на четыре очка.

Ранее «Сибирь» объявила о назначении на должность главного тренера Николая Заварухина. Контракт 44-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года.

Сегодня, 1 мая, стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетние контракты с двумя финскими нападающими — 31-летним Юусо Пуустиненым и 30-летним Микаэлем Руохомаа. Ранее финны играли за «Нефтехимик».