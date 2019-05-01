«Локомотив» объявил о переходе Стефана Да Косты

Хоккейный клуб «Локомотив» подписал контракт на один год с нападающим Стефаном Да Костой, информирует официальный сайт клуба.

Известный по выступлениям в КХЛ форвард родился в Париже и начал заниматься хоккеем именно у себя на родине. В 17-летнем возрасте Да Коста принял решение перебраться за океан, где сначала играл за «Техас Торнад» в NAHL, а после оказался уже в главной молодёжной лиге США (USHL), проведя два сезона в составе «Су-Сити Маскетирс». В 2009 году в команду Колледжа Мерримак из студенческой лиги NCAA, где параллельно с хоккеем получал образование.

В общей сложности Да Коста провёл в НХЛ 47 матчей, в которых забросил 7 шайб и сделал 4 голевые передачи. Зато в АХЛ дела обстояли куда лучше — 137 (46+91) очков в 166 встречах. Суммарно в КХЛ набрал 175 (84+91) очков в 199 матчах при показателе полезности «+54» и 153 минутах штрафа.

Да Коста — болельщикам: уважайте мой выбор, а не набрасывайтесь, как стервятники