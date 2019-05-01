Галимов, Галузин и Паршин стали игроками магнитогорского «Металлурга»

Новичками магнитогорского «Металлурга» стали нападающие Владимир Галузин и Денис Паршин, контракты с ними заключены на два сезона. С голкипером Станиславом Галимовым соглашение подписано на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

30-летний Галузин — воспитанник нижегородского хоккея и всю карьеру провёл «Торпедо». В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 52 встречах, записав на свой счёт 25 (12+13) баллов при показателе полезности "-6" и 48 минутах штрафного времени. В среднем Галузин проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч. В семи встречах Кубка Гагарина форвард забил два гола и отдал две результативных передачи при показателе полезности "-1".

33-летний Паршин в минувшем сезоне забросил 16 шайб и сделал 25 голевых передач в 62 матчах регулярки. В плей-офф на счету Дениса 4 (2+2) очка.

31-летний Галимов в регулярном чемпионате одержал 13 побед в 28 матчах. В среднем за игру Станислав пропускает 2,65 шайбы и отражает 92,3% бросков. Галимов получил повреждение на первой минуте матча регулярного чемпионата со «Спартаком» и досрочно завершил сезон. Все игроки защищали цвета «Торпедо».