Первым новичком «Автомобилиста» стал Рафаэль Батыршин

«Автомобилист» заключил однолетний контракт с защитником Рафаэлем Батыршиным, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, Батыршин стал первым новичком команды в межсезонье.

В минувшем сезоне 32-летний защитник забросил 4 шайбы и сделал 6 результативных передач в 51 матче регулярного чемпионата. В плей-офф участия не принимал. Рафаэль провёл в Казани три последних сезона.

Ранее «Автомобилист» объявил об изменениях в составе и тренерском штабе. В связи с истечением срока контрактов команду покидают 11 игроков: вратарь Владимир Сохатский, защитники Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Георгий Мишарин, Кирилл Кольцов, нападающие Стефан Да Коста, Франсис Паре, Илья Крикунов, Евгений Грачёв, Денис Казионов, Евгений Чесалин и тренер вратарей Альберт Ширгазиев.

«Автомобилист» объявил об уходе Кольцова, Да Косты и ещё девяти игроков