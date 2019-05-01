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Лучший снайпер чемпионата Германии Берглунд усилил рижское «Динамо»

Лучший снайпер чемпионата Германии Берглунд усилил рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Шведский нападающий Якоб Берглунд стал игроком рижского «Динамо», информирует официальный «твиттер» клуба КХЛ.

В прошедшем сезоне 27-летний швед забросил 32 шайбы и отдал 20 голевых передач в 51 матче регулярного чемпионата. Он стал лучшим снайпером чемпионата Германии и занял четвёртое место в списке бомбардиров.

«Я провёл отличный год в «Крефельде» и хотел бы сюда ещё вернуться. Как спортсмен, я хочу играть на самом высоком уровне, и КХЛ является лучшей лигой в мире после НХЛ. Не могу позволить себе упустить такую возможность как в спортивном плане, так и в финансовом отношении. Я с нетерпением жду нового вызова, но также хотел бы поблагодарить всех в «Крефельде» за отличный год. Моя жена, сын и я чувствовали себя очень комфортно здесь. Большое спасибо и всего наилучшего», — говорил Берглунд, объясняя решение покинуть немецкий клуб.

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