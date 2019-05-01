«Барыс» объявил о продлении контрактов с Шевченко и Маклюковым

Хоккейный клуб «Барыс» продлил контракты с Дмитрием Шевченко и Алексеем Маклюковым, информирует официальный сайт клуба КХЛ. Новые двусторонние соглашения рассчитаны на два года — до 30 апреля 2021 года.

Оба хоккеиста пополнили состав «Барыса» в 2017 году. В минувшем сезоне игроки сменили гражданство и в настоящий момент выступают за сборную Казахстана на чемпионате мира.

В минувшем сезоне КХЛ Шевченко стал одним из трёх игроков команды, не пропустившим ни одной встречи регулярного чемпионата, а также сыграл все 12 игр в плей-офф. Дмитрий набрал 13 (7+6) очков в регулярном первенстве и ещё 3 (1+2) в плей-офф Кубка Гагарина.

Маклюков провёл в сезоне КХЛ 73 игры – у него 16 (3+13) очков. Это лучший показатель в карьере защитника, играющего в лиге с 2016 года. Кроме того показатель полезности Маклюкова составил «+22».