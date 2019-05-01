Тимур Билялов продолжит играть за рижское «Динамо»

Российский вратарь Тимур Билялов заключил контракт с рижским «Динамо», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

24-летний российский вратарь является воспитанником казанского «Ак Барса». В минувшем сезоне Тимур принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата и сумел одержать 15 побед. В среднем за игру Билялов отражал 93,0% бросков и пропускал 2,18 шайбы. Четырежды отыграл на ноль.



В сезоне-2017/18 Тимур одержал 4 победы в 12 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 92,8 и коэффициенте надёжности 2,15. После исключения «Югры» из состава участников КХЛ Билялов был обменян в «Ак Барс», откуда перешёл в рижский клуб.