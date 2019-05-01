Крикунов и лучший бомбардир чемпионата Финляндии Стрёмвалль перешли в «Сочи»

Шведский нападающий Мальте Стрёмвалль стал первым новичком хоккейного клуба «Сочи», информируют «леопарды» в телеграм-канале.

В минувшем сезоне 24-летний форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата Финляндии в составе «КооКоо». Мальте забросил 30 шайб и сделал 27 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата. Стрёмвалль в 2018 году дебютировал в составе национальной команды.

Вторым новичком стал российский нападающий Илья Крикунов. Контракт с игроком подписан на два сезона. Илья – один из двух лучших бомбардиров в истории сочинцев (113 очков) и лучший ассистент (71 передача). В составе южан Крикунов провёл три сезона и 177 матчей. В минувшем сезоне Крикунов выступал за «Автомобилист».

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