Первым новичком «Торпедо» стал Станислав Бочаров

Первым новобранцем «Торпедо» стал нападающий Станислав Бочаров, информирует официальный сайт нижегородского клуба.

В минувшем сезоне Бочаров выступал за хоккейный клуб «Сочи». Станислав забросил 13 шайб и сделал 16 результативных передач в 56 матчах регулярного чемпионата, став самым результативным хоккеистом сочинской команды среди россиян. В четырёх матчах плей-офф результативными действиями не отметился.

За карьеру в КХЛ воспитанник хабаровского хоккея также выступал за «Ладу», «Югру», «Адмирал» и «Ак Барс». В общей сложности чемпион мира среди молодёжных команд 2011 года провёл 387 матчей, набрал 125 (60+65) очков.

Также в послужном списке 27-летнего нападающего участие в двух матчах лучших игроков МХЛ — Кубке вызова.

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