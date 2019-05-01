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«Металлург» объявил об уходе Эллисона, Шора и ещё восьми игроков

«Металлург» объявил об уходе Эллисона, Шора и ещё восьми игроков
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на официальном сайте объявил об уходе из команды 10 игроков.

«Металлург» поблагодарил за работу Никиту Бобряшова, Михала Булиржа, Александра Игошева, Ииро Пакаринена, Якова Рылова, Ника Шора и Мэтта Эллисона, контракты которых с «Магниткой» завершились.

Сообщается, что Артём Загидулин и Андрей Чибисов в следующем сезоне попробуют свои силы в Национальной хоккейной лиге, но спортивные права на хоккеистов остаются у магнитогорского «Металлурга».

Также отмечается, что закончился контракт у Дениса Платонова. Он остаётся в системе «Металлурга» в должности ассистента главного тренера молодёжной команды «Стальные Лисы».

Ранее новичками магнитогорского «Металлурга» стали нападающие Владимир Галузин и Денис Паршин, контракты с ними заключены на два сезона. С голкипером Станиславом Галимовым соглашение подписано на один сезон.

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