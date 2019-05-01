«Металлург» объявил об уходе Эллисона, Шора и ещё восьми игроков

Магнитогорский «Металлург» на официальном сайте объявил об уходе из команды 10 игроков.
«Металлург» поблагодарил за работу Никиту Бобряшова, Михала Булиржа, Александра Игошева, Ииро Пакаринена, Якова Рылова, Ника Шора и Мэтта Эллисона, контракты которых с «Магниткой» завершились.
Сообщается, что Артём Загидулин и Андрей Чибисов в следующем сезоне попробуют свои силы в Национальной хоккейной лиге, но спортивные права на хоккеистов остаются у магнитогорского «Металлурга».
Также отмечается, что закончился контракт у Дениса Платонова. Он остаётся в системе «Металлурга» в должности ассистента главного тренера молодёжной команды «Стальные Лисы».
Ранее новичками магнитогорского «Металлурга» стали нападающие Владимир Галузин и Денис Паршин, контракты с ними заключены на два сезона. С голкипером Станиславом Галимовым соглашение подписано на один сезон.