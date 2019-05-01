Беднар: в игре «Колорадо» слишком много отдыха

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал поражение в третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:4, 1-2).

«Сегодня в нашей игре было слишком много отдыха и исполнение было плохим. Они работают, контролируют игру, владеют шайбой, выдают хорошие отрезки и жёстко защищаются. Вот что они делают.

В концовке мы смогли сравнять счёт и владели преимуществом, тратя все силы. Но затем один парень остаётся перед воротами, пока все на него смотрят, и забрасывает шайбу. Нельзя такого допускать", — сказал после матча Беднар.

Главным героем встречи стал форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр, который оформил хет-трик. Канадский форвард достиг отметки в 43 шайбы за карьеру в плей-офф НХЛ и вышел на второе место по голам в Кубке Стэнли с 2010 года (дебютный сезон для форварда в лиге).