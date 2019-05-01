«Ак Барс» обменял Секача в ЦСКА, взамен получив права на Ожиганова

«Ак Барс» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого казанский клуб получил права на защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Игоря Ожиганова, а «армейцы» – нападающего Иржи Секача, информирует официальный сайт казанского клуба.

26-летний Ожиганов в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги не имел твёрдого места в основном составе «Торонто», сыграв 53 матча. Защитник набрал 7 (3+4) баллов при показателе полезности «-2» и 14 минутах штрафного времени. В среднем Ожиганов проводил на площадке около 14 минут за матч. В плей-офф защитник участия не принимал.

У 26-летнего Секача 47 (23+24) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при полезности «+14». В плей-офф он забил 1 гол в 4 играх.