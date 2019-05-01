Якубов — об обмене Секача: «Ак Барс» должен учитывать введение потолка зарплат

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен чешского форварда Иржи Секача в ЦСКА.

«Мы с благодарностью и уважением относимся к Секачу и высоко ценим его игру в Казани и большой вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне. В ходе переговоров о новом контракте мы не смогли найти решение, которое бы устроило все стороны. Иржи выразил желание продолжить карьеру в Москве.

«Ак Барс» же должен учитывать условия скорого введения потолка зарплат КХЛ. Посоветовавшись с главным тренером команды, мы пришли к варианту, который удовлетворяет интересы и нашего клуба, и ЦСКА. «Ак Барс» получает права на защитника высокого уровня, у которого уже 30 июня заканчивается контракт в НХЛ», — цитирует Якубова официальный сайт клуба.