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Геннадий Столяров и Илья Аркалов пополнят состав «Спартака»

Геннадий Столяров и Илья Аркалов пополнят состав «Спартака»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы российских форвардов Геннадия Столярова и Ильи Аркалова, заявил, что его клиенты пополнят состав «Спартака».

В минувшем сезоне 32-летний Столяров играл за «Витязь». Он забросил 5 шайб и сделал 10 голевых передач в 59 матчах регулярного чемпионата. В четырёх матчах плей-офф результативными действиями не отметился. Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 491 игра, где он отметился 164 (62+102) очками при полезности «+4».

В сезоне-2018/19 25-летний Аркалов провёл 42 игры в регулярном чемпионате и набрал 4 (2+2) очка. Последние два сезона Илья защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика». До этого играл за новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист» и «Медвешчак».

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