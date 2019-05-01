Защитник Михаил Григорьев может перейти в московское «Динамо»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы российского защитника Михаила Григорьева, прокомментировал возможность перехода игрока в московское «Динамо». В минувшем сезоне Михаил защищал цвета «Спартака».

«Григорьев, думаю, будет в московском «Динамо». Пока разговариваем с клубом и утрясаем финансовые моменты», — сказал Николаев в интервью «Чемпионату».

В сезоне-2018/19 на счету 28-летнего Григорьева 33 матча, в которых он забросил одну шайбу и отдал семь голевых передач. За карьеру в КХЛ также выступал в составе «Салавата Юлаева», «Барыса», «Локомотива», «Адмирала», «Авангарда» и «Торпедо». В общей сложности Григорьев набрал 69 (22+47) очков в 406 играх при показателе полезности «+40».