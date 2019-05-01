Стал известен состав сборной России на матч со Швецией, в воротах — Василевский

Сегодня, 1 мая, стартует чешский этап Еврохоккейтура. Турнир откроется вынесенным матчем между сборными Швеции и России, начало встречи — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команда Ильи Воробьёва выйдет на матч в следующем составе:
Сборная России:
Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров;
Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов;
Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов;
Блажиевский, Ковальчук– Андронов– Плотников, Михеев.
Расписание игр сборной России (мск):
Среда, 1 мая
16:00 Швеция – Россия (вынесенный матч, Стокгольм);
Суббота, 4 мая
15:00 Россия – Финляндия (Брно);
Воскресенье, 5 мая (Брно)
19:00 Чехия – Россия.
«Красная машина» снова в сборе! Россия – Швеция на Евротуре LIVE
Овечкин будет позже, а пока следим за Малкиным, Кучеровым, Ковальчуком, Василевским и всей сборной. Все самое интересное – в нашем онлайне.