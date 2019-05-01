«Салават» обменяет вратаря Федотова и защитника Терещенко в «Трактор»

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» обменяет защитника Сергея Терещенко и вратаря Ивана Федотова в «Трактор».

1 мая 2018 года бывший защитник магнитогорского «Металлурга» Терещенко подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». В минувшем чемпионате 27-летний защитник не имел стабильного места в составе уфимской команды. Терещенко принял участие в 36 матчах регулярки, где отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «0». В плей-офф участия не принимал.

22-летний Федотов большую часть сезона провёл в ВХЛ. В регулярном чемпионате КХЛ Иван сыграл три игры, в которых одержал две победы. В среднем за игру он пропускал 2,08 шайбы и отражал 93,3% бросков.

Сегодня, 1 мая, «Трактор» объявил о глобальных изменениях в составе. В связи с истечением срока контрактов «Трактор» покинули 14 игроков.