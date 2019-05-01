Пол Постма пополнил состав магнитогорского «Металлурга»

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с канадским защитником Полом Постмой. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт клуба. В новой команде 30-летний хоккеист будет выступать под номером «4».

Предыдущим клубом Постмы был «Ак Барс». В сезоне-2018/19 канадец провёл 57 матчей в регулярном чемпионате и набрал 28 (8+20) очков. В плей-офф на счету Постмы четыре игры и 3 (2+1) очка. Это был дебютный для канадского защитника сезон в лиге.

До КХЛ игрок выступал в таких командах, как «Свифт Каррент Бронкоз» (Свифт Каррент, Канада), «Калгари Хитмен» (Калгари, Канада), «Чикаго Вулвз» (Роузмонт, США), «Атланта» (Атланта, США), «Виннипег Джетс» (Виннипег, Канада), «Сент-Джонс Айс Кэпс» (Сент-Джонс, Канада), «Манитоба Муз» (Виннипег, Канада), «Бостон» (Бостон, США), «Провиденс Брюинз» (Провиденс, США).