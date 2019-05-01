Голкипер «Кузни» Рафаэль Хакимов перешёл в «Северсталь»

«Северсталь» заключила однолетний контракт с голкипером Рафаэлем Хакимовым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 28-летний Хакимов защищал ворота новокузнецкого «Металлурга». Рафаэль одержал 23 победы в 45 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 2,22 шайбы и отражая 93,4% бросков. В плей-офф Хакимов выиграл один матч из четырёх при коэффициенте надёжности 2,48 и проценте отражённых бросков 91,8.

В КХЛ Рафаэль, помимо «Кузни», также выступал за уфимский «Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефтехимик». В общей сложности за карьеру в лиге он провёл 58 матчей, в которых сумел одержать семь побед. Трижды Хакимов оставил ворота в неприкосновенности.