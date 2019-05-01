Артём Воронин выступил с прощальным обращением к болельщикам «Спартака»

Российский нападающий Артём Воронин, который провёл в «Спартаке» девять сезонов, после окончания срока действия контракта обратился к болельщикам.

«Вот и пришло время попрощаться с лучшими болельщиками России. Хочу сказать слова благодарности всем тем людям, которые долгие годы, пока я выходил на лёд в красно-белой форме, поддерживали меня. Многих из них успел узнать лично и говорю сегодня спасибо каждому. Я благодарен даже тем людям, кто высказывался негативно о моей игре — это спорт, хоккеисты — публичные люди, и они не могут нравиться всем без исключения. Я никогда не обижался на болельщиков — с удовольствием, как и любой человек, читал позитивные отклики на свою игру, в то же время не проходил мимо критики, стараясь делать выводы и работать над собой. Разумеется, за эти годы было много разных событий: я действительно давал поводы для негативных комментариев, но всё-таки, надеюсь, своей игрой доставил болельщикам куда больше поводов для позитивных эмоций. Это жизнь, в ней тёмные полосы чередуются со светлыми.

Я искренне рад, что провёл девять сезонов в одном клубе. Клубе с большими традициями и миллионами болельщиков по всей стране. Куда бы мы ни приезжали играть, везде на трибунах были люди в красно-белых цветах. Я всегда старался ценить такую поддержку и признателен всем, кто не жалел личных средств и времени для того, чтобы оказаться на выездном матче. Разумеется, годы, проведённые в «Спартаке», навсегда останутся в моей памяти — такой солидный отрезок жизни просто невозможно выбросить из сердца. Я всегда и старался играть за «Спартак» сердцем и, хочу надеяться, никому из болельщиков не дал повода упрекнуть меня в равнодушии на льду.

Не буду скрывать: расставание со «Спартаком» после нынешнего сезона не входило в мои планы. Я по-прежнему готовился играть за команду. Но вечного ничего не бывает, менять, если возникает такая необходимость, команду — часть нашей спортивной жизни. Грустно, но так бывает. И у меня совершенно точно нет обиды ни на одного человека. Уверен, «Спартак» с приходом нового тренерского штаба ждёт очень интересное время. Мне тоже было бы интересно поработать с Олегом Знарком, но получилось так, как получилось. Уверен, что и меня ждут впереди интересные события.

Все эти годы я был предан клубу, старался приносить ему максимальную пользу. Простите, если что-то было не так с моей стороны. Я не прощаюсь, мы обязательно увидимся, хоккейный мир тесен. Всех обнимаю и желаю только добра и позитивного настроения. Пусть всё будет хорошо», — сказал Воронин.