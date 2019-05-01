«Йокерит» подписал контракты с девятью игроками

«Йокерит» заключил контракты с девятью игроками, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Финский клуб подписал контракты с голкиперами Янисом Калниньшем (на два сезона), Алексантери Хейсканеном (двусторонний на два сезона), Вальттери Игнатьевым (двусторонний на один сезон), защитниками Томми Кивистё (один сезон), Микой Луото (двусторонний на два сезона), форвардами Ахти Оксаненом (один сезон), Констой Хирвоненым (двусторонний на два сезона), Расмусом Лахнавииком (двусторонний на два сезона), Эту Мяки (двусторонний на два сезона).



По итогам прошедшего сезона «шуты» заняли четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф клуб из Хельсинки проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4.

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