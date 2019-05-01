Голы Бойда и Дица помогли сборной Казахстана обыграть Литву на ЧМ-2019

Сборная Казахстана одержала победу в матче чемпионата мира с командой Литвы. Игра состоялась в Нур-Султане и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Казахстан выступает во втором по силе дивизионе мирового хоккея.



Подопечные Андрея Скабелки одержали вторую победу на турнире. В стартовой игре сборная Казахстана переиграла словенцев со счётом 3:2.



Казахстан — Литва 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



1:0 — Бойд (Боченски, Сагадеев, 10.13) ГБ

2:0 — Клещенко (Сагадеев, Боченски, 31.21)

2:1 — Домейка (Четвертак, Сизас, 41.25)

3:1 — Диц (Метальников, Карлссон, 59.21) ГБ



По шесть очков после двух матчей набрали сборные Казахстана, Беларуси и Южной Кореи. Завтра, 2 мая, команда Андрея Скабелки встретится с южнокорейской сборной.

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