Голкипер Кирилл Устименко заключил контракт с «Филадельфией»

Голкипер Кирилл Устименко подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией Флайерз». Об этом сообщил в своём «твиттере» агент Дэн Мильштейн.



В сезоне-2018/19 20-летний вратарь отыграл 46 матчей в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги в составе питерского «Динамо». Устименко отражал 92,7% бросков и пропускал 1,78 шайбы в среднем за игру. В плей-офф на счету вратаря шесть матчей с процентом отраженных бросков 91,7 при коэффициенте надёжности 2,49.



«Филадельфия» выбрала Устименко на драфте-2017 в третьем раунде под общим 80-м номером.

В прошедшем сезоне «лётчики» не сумели попасть в плей-офф НХЛ, заняв 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата клуб из Пенсильвании набрал 82 очка.