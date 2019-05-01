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Форвард «Питтсбурга» Макканн включён в состав сборной Канады на чемпионат мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард «Питтсбурга» Макканн включён в состав сборной Канады на чемпионат мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джаред Макканн включён в состав сборной Канады на чемпионат мира, который пройдёт в Словакии. Об этом сообщается в «твиттере» канадской сборной. «Пингвины» завершили борьбу за Кубок Стэнли после первого раунда, проиграв в четырёх матчах «Нью-Йорк Айлендерс».

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

В сезоне-2018/19 форвард провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Питтсбурга» и «Флориды Пантерз». Он забросил 19 шайб, отдал 16 результативных передач и заработал показатель полезности «-1» при 31 штрафной минуте. В плей-офф на счету игрока одна голевая передача в трёх матчах.

На чемпионате мира сборная Канады будет играть в одной группе с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли
Таварес, Стоун, Кутюрье, Маршессо, Мюррей, а дальше могло бы быть лучше.
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