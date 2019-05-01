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Сборная России проиграла шведам на чешском этапе Евротура, пропустив шесть шайб

Сборная России проиграла шведам на чешском этапе Евротура, пропустив шесть шайб
Хоккей / Евротур

Сборная России провела стартовый матч на четвёртом этапа Евротура с командой Швеции. Матч, вынесенный в Стокгольм, закончился со счётом 6:4 в пользу хозяев.

Календарь и турнирная таблица Евротура-2018/19

В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. Шведы открыли счёт стараниями Юакима Нюгорда, на что сборная России ответила голом Александра Елесина. В начале второго периода Евгений Малкин заработал удаление, которое реализовал Луи Эрикссон. Чуть позже скандинавская команда укрепила преимущество стараниями Маркуса Крюгера, воспользовавшегося суматохой перед воротами Андрея Василевского. В середине игрового отрезка Сергей Андронов сократил отставание в счёте. В третьей двадцатиминутке Оскар Линдблом забросил шайбу в формате «5 на 3», а затем Луи Эрикссон оформил дубль, на что российская команда ответила голом Михаила Григоренко. Марио Кемпе отправил шайбу в пустые ворота, а окончательный счёт установил Никита Кучеров.

4 мая подопечные Ильи Воробьёва проведут матч со сборной Финляндии, а на следующий день сыграют с чехами. Обе игры пройдут в Брно (Чехия).

Календарь матчей чемпионата мира – 2019

Посмотреть видео лучших моментов матча можно в «твиттере» ФХР.

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Овечкин будет позже, а пока следим за Малкиным, Кучеровым, Ковальчуком, Василевским и всей сборной. Все самое интересное – в нашем онлайне.
Еврохоккейтур
01 мая 2019, среда. 16:00 МСК
Швеция
6 : 4
1:1, 3:1, 2:2
Россия
1:0 – Нюгорд (Братт) – 02:37 (5x5), 1:1 – Елесин (Гусев, Малкин) – 18:08 (5x5), 2:1 – Эрикссон (Ландер, Петтерссон) – 20:57 (5x4), 3:1 – Крюгер (Бенгтссон, Расмуссен) – 23:04 (5x5), 3:2 – Андронов (Гусев, Плотников) – 30:54 (5x5), 4:2 – Линдблом (Братт, Петтерссон) – 38:17 (5x3), 5:2 – Эрикссон (Ландер, Петтерссон) – 46:37 (5x5), 5:3 – Григоренко (Нестеров, Анисимов) – 49:58 (5x5), 6:3 – Кемпе (Эрикссон, Ландер) – 57:52 (en), 6:4 – Кучеров (Капризов, Сергачёв) – 59:26 (6x5)
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