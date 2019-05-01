Сборная России проиграла шведам на чешском этапе Евротура, пропустив шесть шайб

Сборная России провела стартовый матч на четвёртом этапа Евротура с командой Швеции. Матч, вынесенный в Стокгольм, закончился со счётом 6:4 в пользу хозяев.
Календарь и турнирная таблица Евротура-2018/19
В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. Шведы открыли счёт стараниями Юакима Нюгорда, на что сборная России ответила голом Александра Елесина. В начале второго периода Евгений Малкин заработал удаление, которое реализовал Луи Эрикссон. Чуть позже скандинавская команда укрепила преимущество стараниями Маркуса Крюгера, воспользовавшегося суматохой перед воротами Андрея Василевского. В середине игрового отрезка Сергей Андронов сократил отставание в счёте. В третьей двадцатиминутке Оскар Линдблом забросил шайбу в формате «5 на 3», а затем Луи Эрикссон оформил дубль, на что российская команда ответила голом Михаила Григоренко. Марио Кемпе отправил шайбу в пустые ворота, а окончательный счёт установил Никита Кучеров.
4 мая подопечные Ильи Воробьёва проведут матч со сборной Финляндии, а на следующий день сыграют с чехами. Обе игры пройдут в Брно (Чехия).
Календарь матчей чемпионата мира – 2019
Посмотреть видео лучших моментов матча можно в «твиттере» ФХР.