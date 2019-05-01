«Сочи» объявил о переходе шведского защитника Бертильссона

Защитник Симон Бертильссон продолжит карьеру в составе ХК «Сочи», сообщает официальный сайт «леопардов».



Игрок всю карьеру провёл в шведском клубе «Брюнес». Защитник прошёл через все команды клубной системы, выступая в национальных первенствах на уровне U18, U20 и за основной состав в Шведской хоккейной лиге (SHL).



В сезоне-2018/19 Симон отыграл 52 матча в регулярном чемпионате Шведской лиги и набрал 18 (3+15) результативных баллов при показателе полезности «+1». Всего в SHL игрок обороны провёл 368 игр в регулярках и набрал 66 (12+54) очков. В плей-офф на его счету 49 матчей и 10 (4+6) очков.



Несколько раз защитник получал приглашения в национальную сборную страны, а в феврале 2018 года принял участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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