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И. Воробьёв: рано делать выводы по игре Малкина, мы не переходим на персоналии

И. Воробьёв: рано делать выводы по игре Малкина, мы не переходим на персоналии
Хоккей / Евротур

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв оценил игру сборной России в первом матче четвёртого этапа Евротура со Швецией (4:6).

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«Сегодня хороший урок нам преподали, есть над чем работать, будем разбираться. Понятно, что играя в меньшинстве, матч нельзя выиграть. У нас есть вопросы, прежде всего по удалениям — половину матча практически в меньшинстве провели. Какие-то можно было давать или не давать, но дело не в этом — их много, их надо убирать в любом случае».

Кроме того, наставник не стал делать выводы по поводу игры нападающего Евгения Малкина. Форвард заработал шесть минут штрафа, одно из его удаление шведы отметили заброшенной шайбой.

«Игра Малкина далека от идеала? Рано делать выводы, и мы не переходим на персоналии, мы сейчас сплачиваем команду», — приводит слова Воробьёва РИА «Новости».

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