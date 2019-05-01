Антон Ландер попрощался с болельщиками «Ак Барса»

Нападающий Антон Ландер, подписавший двухлетний контракт с «Локомотивом», попрощался с поклонниками «Ак Барса». Швед защищал цвета казанского клуба с сезона-2017/18.



«Хочу поблагодарить организацию «Ак Барс» и всех фанатов команды за поддержку и помощь на протяжении всего времени, что я провёл в Казани. У меня и моей семьи навсегда останется в памяти это время!» — написал Ландер в своём «твиттере».



В сезоне-2018/19 хоккеист провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 10 заброшенных шайб и 20 результативных передач при показателе полезности «+19». В плей-офф шведcкий форвард набрал 2 (1+1) очка в четырёх играх.



В прошлом сезоне Ландер стал обладателем Кубка Гагарина, набрав 13 (8+5) баллов в 19 матчах плей-офф.

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