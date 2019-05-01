Нападающий Фёдор Малыхин заключил однолетний контракт с «Трактором»

Нападающий Фёдор Малыхин подписал однолетний контракт с «Трактором», информирует KHL Media Team в «Твиттере».



В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-5» и 16 штрафных минутах. В среднем за матч проводил на льду 10 минут 53 секунды.



Малыхин выступал за «Ак Барс» с сезона-2014/15. Ранее он защищал цвета «Автомобилиста». В КХЛ провёл 328 матчей и набрал 163 (79+84) очка при показателе полезности «+19».



В прошедшем сезоне «Ак Барс» и «Трактор» вышли в плей-офф, но проиграли в первом раунде в четырёх матчах «Авангарду» и «Автомобилисту» соответственно.

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