Защитник «Оттавы» Воланин сыграет за сборную США на ЧМ-2019

Защитник «Оттавы Сенаторз» Кристиан Воланин включён в состав сборной США на чемпионат мира по хоккею 2019 года, сообщает в своём «твиттере» пресс-служба «звёздно-полосатых».

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

В сезоне-2018/19 24-летний игрок принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил четыре шайбы и отдал восемь голевых передач при показателе полезности «+3» и шести штрафных минутах.



Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии.



Американская команда привезёт на чемпионат мира один из самых сильных составов в своей истории.

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