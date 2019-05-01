Маршан избежит дисквалификации за скандальную выходку в матче с «Коламбусом»

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан не будет дисквалифицирован за своё поведение в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), сообщает в своём «твиттере» журналист Аарон Порцлайн.

Такое решение будет принято после оценки эпизода со стороны НХЛ. Скорее всего, хоккеисту будет выписан штраф от клуба.



В концовке третьего периода рядом с воротами «Коламбуса» Сергея Бобровского завязалась потасовка, в которой форвард «Бостона» ударил защитника Скотта Харрингтона клюшкой по затылку. За свои действия канадец не был наказан судьями даже малым штрафом.

«Коламбус» вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 3 мая, начало — в 2:30 мск.

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Видео эпизода с ударом Маршана можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.