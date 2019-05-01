Антипов: сборная России получила хороший урок, но сейчас не нужно бить в набат

Пятикратный чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира Владимир Антипов оценил стартовый матч России на Чешских хоккейных играх.

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«При всём том, что сборная и пропустила шесть шайб от шведов, я не стал бы сейчас сверхкритично оценивать этот матч. Тем более действия наших игроков. Кто видит состав и следит за жизнью национальной сборной, понимает, насколько сейчас важно подготовиться к чемпионату мира. И насколько эта задача непростая — и для штаба сборной, и для тренеров, и для игроков.



Согласен с оценкой Воробьёва, сказавшего, что сборная получила хороший урок. Хорошо, что это поражение случилось сейчас, а не в самый решающий момент. Вы посмотрите на состав: в сборной собраны едва ли не самые сильные на данный момент российские игроки. Понятно, что ребята только собрались, звенья не сыграны, многие давно не играли. Все парни — умные и отличные хоккеисты, они сами всё прекрасно понимают. И я, как хоккеист, тоже их понимаю, оказывался в таких ситуациях.



Из поражения нужно делать выводы, и они будут сделаны, работа в сборной продолжается. Конечно же надо наладить дисциплину. Чем сложнее сейчас, тем подготовленнее все будут на мировом первенстве. Хорошо, что мы видим ошибки сейчас, а не на чемпионате мира.

В таких моментах и фактор своего льда я не сбрасываю со счетов. Насколько я знаю, организаторы этого вынесенного матча чествовали своих ветеранов. Был аншлаг, а соперник очень не хотел проигрывать в такой день. На фоне сильного соперника у нас была хорошая проверка. Ошибки, как и все важные моменты матча, будут разобраны штабом. Это нормальная, командная работа. Не надо сейчас бить в набат и набрасываться на игроков. Впереди недельный цикл подготовки, времени ещё предостаточно. Важность предстоящего ЧМ все прекрасно понимают», — сказал Антипов в интервью «Чемпионату».

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